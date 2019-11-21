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<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2019-m7-i-levye-povoroty-segodnya-obsudyat-v-belom-dome.html" target="_blank">М7 и левые повороты сегодня обсудят в белом доме</a> - Власти региона сегодня встречаются с с руководством Упрдор Москва - Нижний Новгород. Тема - организация движения на трассе М-7. Об итогах встречи мы расскажем в наших следующих выпусках.