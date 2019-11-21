Майнер из города Артем в Приморском крае попал под суд – ему вменяют уничтожение имущества по неосторожности.

Мужчина устроил майнинговую ферму на чердаке дома рядом со своей квартирой, предварительно проведя там незаконную перепланировку. Оборудование было подключено к 15 блокам питания.В феврале 2018 года произошло короткое замыкание, и возник пожар. Огонь распространился на крышу дома и квартиры, сообщает "Интерфакс".В итоге полностью выгорели семь квартир, нанесенный ущерб оценили в 53 миллиона рублей. По данным следствия, майнер заметил пожар и скрылся, не сообщив о возгорании в экстренные службы.