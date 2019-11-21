Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил: Малайзия продолжит делать все возможное, чтобы были обнародованы все улики по делу о крушении Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Мы готовы выслушать всех, у кого есть информация, касающаяся этой катастрофы, - добавил он.

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил: Малайзия продолжит делать все возможное, чтобы были обнародованы все улики по делу о крушении Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году."Мы готовы выслушать всех, у кого есть информация, касающаяся этой катастрофы", — добавил Сайфуддин Абдулла.Эти заявления он сделал по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур "Боинг-777" 17 июля 2014 года, разбился под Донецком, где тогда шли активные боевые действия.Несмотря на это, Киев не стал закрывать небо для международных пассажирских рейсов. В авиакатастрофе погибли 298 человек — граждане десяти стран.В мае 2018 года эксперты Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что зенитная ракетная установка, которая произвела пуск ракеты, сбившей Boeing, якобы была завезена из России.Москва эти обвинения отвергла и представила доказательства, что ракета, выпущенная по лайнеру, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не вывозилась.В июне 2019-го ССГ объявила, что подозревает в причастности к катастрофе троих россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко.Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, со своей стороны, назвал представленные ССГ заключения политизированным и антироссийским.Он заявил, что с самого начала расследование крушения лайнера над Донецком проводилось с целью найти способы обвинить Россию.