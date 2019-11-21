В России растет количество медицинских туристов. Причем, за лечением в крупные столичные клиники едут даже из стран, которые давно зарекомендовали себя лидерами в сфере здравоохранения, например, из Израиля и Германии. Только в этом году в больницы обратились более полумиллиона пациентов из-за рубежа.

В России растет количество медицинских туристов. Причем, за лечением в крупные столичные клиники едут даже из стран, которые давно зарекомендовали себя лидерами в сфере здравоохранения, например, из Израиля и Германии. Только в этом году в больницы обратились более полумиллиона пациентов из-за рубежа.Мохаммед приехал в Россию из Судана уже во второй раз. В институте микрохирургии глаза спасли зрение его дочери. Сегодня он сам в роли пациента — стал слепнуть из-за глаукомы.- Когда кто-то спрашивает в Судане, как прошло лечение, отвечаю: Россия — номер 1!Пациенты с Ближнего Востока едут в Россию за высокотехнологичной помощью: пересадка роговицы, новые терапевтические методики, пластика. Все в три раза дешевле, чем в Европе."Мы встречаем более разнообразную патологию, которая, возможно, в нашем регионе не особо распространена", — говорит Дмитрий Буряков, лазерный хирург, заведующий отдела экспортных медицинских услуг ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава РФ.Арабский, немецкий — офтальмологи знают команды для обследования на десятке языков, но рядом всегда есть переводчик.- Лечение хорошее. Слышала, что у нас очень хорошие доктора. Но нам очень тяжело получить визу. Визы для лечения на практике нет у вас.Над этой проблемой уже работают в рамках федерального проекта по развитию экспорта медицинских услуг."Министерством иностранных дел внедрена очень большая и удобная инициатива по электронным визам. И, конечно, в контексте электронных виз существует очень большой потенциал для развития медицинского туризма", — считает Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения России.60 процентов медицинских туристов из СНГ, но доля пациентов из Европы выросла уже до 37 процентов. Например, из Германии к нам приезжают за фотонной терапией. Востребованы и другие методы ядерной медицины.В научном центре эндокринологии выпускают радиофармпрепараты. С их помощью выявляют патологию щитовидной железы и надпочечников."Мы можем это визуализировать. Это бесценная информация для хирурга, который, руководствуясь этим исследованием, может выполнить точное, эффективное и безопасное удаление этого образования", — объясняет Константин Слащук, научный сотрудник отделения радионуклеидной диагностики и терапии Института онкоэндокринологии ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России.Приезжают с других континентов и в отделение диабетической стопы. Здесь спасают ноги пациентов при самом тяжелом состоянии."На клеточном уровне мы применяем и препараты факторов роста. Данные методики даже не во всем мире используются. И за этими методиками приезжают как раз пациенты из других стран", — рассказывает Екатерина Зайцева, старший научный сотрудник отделения диабетической стопы, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог.О лучших российских клиниках будут активно рассказывать в соцсетях и на выставках. По прогнозам, медицинские туристы должны приносить России 13 миллиардов рублей в год.