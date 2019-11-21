Снегоуборочные машины заблокировали выезд агитационным машинам

21 ноября на парковке у здания Администрации города Владимира 2 автобуса ЛДПР с агитационными бригадами оказались заблокированы снегоуборочными машинами. По словам координатора владимирского отделения ЛДПР Сергея Корнишова, партии ЛДПР намеренно мешают работать с населением.«На данный момент сотрудники правоохранительных органов полностью бездействуют, городская администрация на контакт не выходит. Почему это произошло, можно только догадываться, потому что сейчас мы видим тот факт, что партии ЛДПР мешают работать с населением, заниматься агитацией, принимать обращения граждан».По информации «Томикса», агитационные бригады ЛДПР уже второй день работают во Владимире. Сегодня они должны были решать вопросы избирателей на улице Горького. Перед выездом припарковали машины у здания мэрии, однако через какое-то время туда приехали снегоуборочные машины, заблокировавшие выезд.На вопрос, «зачем вы тут стоите?», водитель спецмашины, нервно капаясь в исправном двигателе, отвечал, что техника сломалась. Сотрудники ГИБДД, приехавшие по вызову, также не предприняли никаких действий, сообщает «Томикс». Якобы, они просто посмотрели на это, и, не составив ни одного протокола уехали.Несмотря на заявление главы пресс-службы Администрации города Владимира Александра Карпиловича, что никакого коллапса на парковке нет, автобусы ЛДПР простояли там больше 3 часов.