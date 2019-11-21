Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем во Владивостоке. Адмирал нанес поражение Металлургу из Магнитогорска с результатом 5:4.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем во Владивостоке. "Адмирал" нанес поражение "Металлургу" из Магнитогорска с результатом 5:4.Гости первыми добились успеха. Андрей Нестрашил отличился на 18 минуте. Но хозяева усилиями Шона Лалланда отыгрались после перерыва. Но Эрик О'Делл снова вывел гостей вперед. Однако на второй перерыв команды ушли при счете 2:2 благодаря голу Дениса Вихарева. Сершей Мозякин в третий раз поразил ворота приморцев, чем разозлил их. "Адмирал" ответил голом Лаланда. Мозякин в четвертый раз вывел вперед "Магнитку", но Вихарев отпрвил шайбу в ворота уральцев. А затем Александр Осипов принес победу клубу из Владивостока."Адмирал" благодаря это й победе обошел "Металлург", набрал 34 очка и вышел на пятое место в Восточной конференции. "Металлург" потерпел третье поражение подряд, остался с 33 очками о опустился на шестую позицию.