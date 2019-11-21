Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу создать рабочую группу, которая должна проработать вопросы развития в России производства адаптированных молочных смесей для детей. В том числе речь идет и об ограничении их импорта.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу создать рабочую группу, которая должна проработать вопросы развития в России производства адаптированных молочных смесей для детей. В том числе речь идет и об ограничении их импорта.Как сообщили в пресс-службе Гордеева, поручения были даны по итогам совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока в России, которое вице-премьер провел в начале ноября.В рабочую группу войдут представители федеральных органов исполнительной власти и российских производителей.Эксперты должны проработать вопросы о повышении ставок ввозных пошлин на адаптированные молочные смеси, а также "об ограничении объема ввоза (в том числе путем квотирования) адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их производства", передает РИА Новости.Рабочей группе поручено изучить вопрос применения льготного налогообложения для проектов по созданию мощностей по производству адаптированных молочных смесей, а также сухой "молочной основы" для их производства.Результаты работы группы будет необходимо доложить правительству.Кроме того, Гордеев поручил Минэкономразвития подумать над внесением поправок в список продуктов (ввоз которых в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго) с тем, чтобы временно разрешить импорт из стран ЕС сухой молочной деминерализованной сыворотки с уровнем деминерализации 90 процентов.