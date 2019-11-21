На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года. Ранее президент Путин назвал чушью справки стоимостью 5 тысяч рублей и выше.

На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.В соответствующих подпунктах приказа речь идет о порядке медосвидетельствования водителей и проведения лабораторных и инструментальных исследований, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что приказ о прохождении теста на наркотики при получении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября.В соцсетях и СМИ за несколько дней до этой даты появились сообщения, фото- и видеокадры огромных очередей за справками тех, кто хотел получить их до этой даты.Сообщалось также, что у кабинетов, где проводятся медкомиссии для получения водительского удостоверения, висят объявления, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей.Президент России 21 ноября, во время открытия первых линий МЦД, раскритиковал это планируемое нововведение, назвав его "чушью".Владимир Путин отметил, что пять тысяч за справку – это ползарплаты тех, кто получает МРОТ в размере 11 280 рублей."Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", — сказал Путин.Президент добавил, что дополнительные обследования, связанные, в том числе, с употреблением наркотических средств, проводить нужно, но вводить их надо "с умом, поэтапно хотя бы".Вскоре после критики главы государства замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" глава Минздрава Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.При этом Салагай сообщил, что "будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".