Фургон мобильного технопарка приехал в Илькинскую школу Меленковского района. Детям рассказали всё о робототехнике, компьютерном моделировании и промышленном дизайне.
"Кванториум" на колёсах. Фургон мобильного технопарка приехал в Илькинскую школу Меленковского района. Детям рассказали всё о робототехнике, компьютерном моделировании и промышленном дизайне.
3 часа и робот готов. Студентка ВлГУ Мария Каданова учит ребят промышленному дизайну и робототехнике. Писать 3д ручкой и управлять роботом девушка научилась на курсах Кванториума. А теперь она сама - наставник.
- Робота мы включили, подключили питание, здесь батарея, здесь подключается питание, дальше мы заходим в приложение.
- Это очень легко, просто и понятно даже детям.
Управлять с телефона можно не только роботом, но и квадрокоптером.
Класс географии превратился в аэродром. Мобильный технопарк "Кванториум" появился благодаря нацпроекту "Образование". Детей учат моделированию, геоинформатике и программированию. В Илькинской школе на необычные уроки ходят ребята разного возраста: от 5-х до 11-х классов. Такие занятия нравятся всем.
- Очень интересно, очень много узнали уже за 3 занятия, -делится впечатлениями Яна Крайнова, ученица илькинской средней школы
- А что ты узнала?
- Мы узнали, что такое виртуальная реальность, как моделировать
- Это твои будущие медали, получается, ты их потом заработаешь?
- Ну, почему будущие? Сейчас, и нынешние!
Медаль - за хорошую работу. Проще, когда ты её себе сделал сам. А пуститься в виртуальное путешествие разрешили даже журналистам.
Оказывается, совсем необязательно быть космонавтом, чтобы полететь к звёздам, нужен просто шлем виртуальной реальности. С его помощью можно изучтиь всю солнечную систему в реальном масштабе. Тот же Сатурн можно просто взять и покрутить, - говорит Нина Глизница, корреспондент
Применение виртуальной реальности нашли и местные фермеры.
- Например, приходит доярка устраиваться на работу, пожалуйста, можно с помощью этой виртуальной реальности обучиться, - говорит Александр Пронин, главный ветеринарный врач АО ПЗ «Илькино».
- На виртуальной корове?
- Да, на виртуальной корове, на виртуальных доильных аппаратах. Технологию отработать, а потом пускать её уже на работу.
Мобильный кванториум - большой шаг для школы. В следующем году в ней организуют "Точки Роста". Такие площадки должны стать постоянными, считает директор илькинской средней школы Наталья Титова:
- Я считаю, что данные занятия, данная работа очень полезна для наших детей, потому что это способствует развитию креативного мышления, развитию логики, способности работать в команде.
Фургон Кванториума уже побывал в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Гороховецком районах. Задача на следующий год- объехать всю область.
Нина Глизница, Максим Котов. Вести-Владимир.