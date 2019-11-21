Фургон мобильного технопарка приехал в Илькинскую школу Меленковского района. Детям рассказали всё о робототехнике, компьютерном моделировании и промышленном дизайне.

"Кванториум" на колёсах. Фургон мобильного технопарка приехал в Илькинскую школу Меленковского района. Детям рассказали всё о робототехнике, компьютерном моделировании и промышленном дизайне.3 часа и робот готов. Студентка ВлГУ Мария Каданова учит ребят промышленному дизайну и робототехнике. Писать 3д ручкой и управлять роботом девушка научилась на курсах Кванториума. А теперь она сама - наставник.- Робота мы включили, подключили питание, здесь батарея, здесь подключается питание, дальше мы заходим в приложение.- Это очень легко, просто и понятно даже детям.Управлять с телефона можно не только роботом, но и квадрокоптером.Класс географии превратился в аэродром. Мобильный технопарк "Кванториум" появился благодаря нацпроекту "Образование". Детей учат моделированию, геоинформатике и программированию. В Илькинской школе на необычные уроки ходят ребята разного возраста: от 5-х до 11-х классов. Такие занятия нравятся всем.- Очень интересно, очень много узнали уже за 3 занятия, -делится впечатлениями Яна Крайнова, ученица илькинской средней школы- А что ты узнала?- Мы узнали, что такое виртуальная реальность, как моделировать- Это твои будущие медали, получается, ты их потом заработаешь?- Ну, почему будущие? Сейчас, и нынешние!Медаль - за хорошую работу. Проще, когда ты её себе сделал сам. А пуститься в виртуальное путешествие разрешили даже журналистам.Оказывается, совсем необязательно быть космонавтом, чтобы полететь к звёздам, нужен просто шлем виртуальной реальности. С его помощью можно изучтиь всю солнечную систему в реальном масштабе. Тот же Сатурн можно просто взять и покрутить, - говорит Нина Глизница, корреспондентПрименение виртуальной реальности нашли и местные фермеры.- Например, приходит доярка устраиваться на работу, пожалуйста, можно с помощью этой виртуальной реальности обучиться, - говорит Александр Пронин, главный ветеринарный врач АО ПЗ «Илькино».- На виртуальной корове?- Да, на виртуальной корове, на виртуальных доильных аппаратах. Технологию отработать, а потом пускать её уже на работу.Мобильный кванториум - большой шаг для школы. В следующем году в ней организуют "Точки Роста". Такие площадки должны стать постоянными, считает директор илькинской средней школы Наталья Титова:- Я считаю, что данные занятия, данная работа очень полезна для наших детей, потому что это способствует развитию креативного мышления, развитию логики, способности работать в команде.Фургон Кванториума уже побывал в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Гороховецком районах. Задача на следующий год- объехать всю область.Нина Глизница, Максим Котов. Вести-Владимир.