Экзамен для обители. В Александровском районе сотрудники МЧС провели противопожарный инструктаж для сестёр Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря.

Экзамен для обители. В Александровском районе сотрудники МЧС провели противопожарный инструктаж для сестёр Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря.Сёстры Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря держат "пожарный экзамен". В знаменитой обители Александровского района есть мобильный пожарный пост. За консультацией по изучению оборудования к сотрудникам МЧС обратилась игумения Елисавета. Все уроки - прежде всего - практические. Главное - знать технику в деле. В случае пожара действовать нужно быстро и слаженно.Ручной ствол, переносная мотопомпа, ручной аварийно-спасательный инструмент. "Азбука" и "техника" безопасности. Особое внимание - работе пожарного поста. В числе наставников монахинь - и Константин Лебедев, начальник караула пожарно-спасательной части № 17 Александрова.- У них на вооружении имеется пожарный прицеп, который оснащён пожарным оборудованием и также минимальным пожарным оснащением для пожарных. Мы рассказали, из чего он состоит, и как все этим пользоваться. Матушки попробовали всё это дело своими руками.Махрищская обитель была основана во второй половине 14 века. В истории монастыря случались пожары. Были годы забвения и разорения. Иноческая жизнь возродилась в 1993-ем. Сегодня при монастыре действует и детский приют "Ковчег". Так что меры безопасности - особые. Монахини не только изучили технику, но и примерили снаряжение огнеборцев. Осенний экзамен от сотрудников МЧС сестры сдали "на отлично".Мария Платанюк, «Вести-Владимир»