Россия второй год подряд будет принимать шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу. В прошлом году турниры состоялись в Санкт-Петербурге, теперь их примет Москва. Турнир по рапиду пройдет 26-28 декабря 2019 года, по блицу – 29-30 декабря. Призовой фонд соревнований составит 1 млн долларов.

Россия второй год подряд будет принимать шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу. В прошлом году турниры состоялись в Санкт-Петербурге, теперь их примет Москва. Турнир по рапиду пройдет 26-28 декабря 2019 года, по блицу – 29-30 декабря. Призовой фонд соревнований составит 1 млн долларов.Мировое первенство-2018 в четырех номинациях – в блице и рапиде у мужчин и женщин, — проходило в северной столице России. У мужчин в рапиде победу одержал наш Даниил Дубов, в блице первенствовал норвежец Магнус Карлсен, чемпион мира по классическим шахматам. У женщин в рапиде первой стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в блице победила россиянка Екатерина Лагно.