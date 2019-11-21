В октябре количество зарегистрированных ипотек в годовом выражении снизилось на 20%.

Количество ипотечных сделок с жильем в Москве в октябре уменьшилось на 20% до 8 тысяч по сравнению с прошлым октябре, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра."В октябре 2019 года было зарегистрировано 8 029 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 21% превышает показатель сентября (6 635). В годовом выражении количество зарегистрированных ипотек снизилось на 20%", - рассказали в ведомстве.При этом количество оформленной ипотеки за 10 месяцев этого года практически сопоставимо (-1%) с аналогичным периодом 2018 года: 72 057 против 72 595 соответственно.Сейчас мы также наблюдаем значительный рост на 21% в месячном выражении. Однако факторы, оказавшие влияние на столь резкий скачок, диаметрально противоположные, поясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Если прошлогодняя реакция рынка была вызвана, в том числе, изменением ключевой ставки с ожиданием вероятного роста, то в текущем периоде, скорее наоборот, - уменьшением ставки с перспективой ее дальнейшего снижения", - говорит он.Российские банки начали уменьшать ставки с 10,28% годовых в июле до 9,69% в сентябре. Сейчас тренд на снижение продолжается.