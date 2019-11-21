В Сеть попало видео, снятое у поликлиники города Елец. На кадрах видно, что прямо на пороге медучреждения у мужчины начались судороги. Автор видео утверждает, что медики к нему не подходили. Позже его госпитализировали. По предварительным данным мужчина страдает тяжелой формой наркозависимости.

В Сеть попало видео, снятое у поликлиники города Елец Липецкой области. На кадрах видно, что прямо на пороге медучреждения у мужчины, лежащего на земле, начались судороги.Автор видео утверждает, что медики к нему не подходили, а первую помощь пыталась оказать проходившая мимо женщина.Позже появились официальные заявления, что больному была оказана медицинская помощь: на место вызвали бригаду врачей, которая госпитализировала мужчину.По предварительным данным он страдает тяжелой формой наркозависимости, передает "Россия 24".