На лекции в частной берлинской клинике Schlosspark убит сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Напавший на 59-летнего Фрица фон Вайцзеккера с ножом злоумышленник также тяжело ранил находившегося в зале полицейского, который попытался остановить нападавшего.

На лекции в частной берлинской клинике Schlosspark убит сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Напавший на 59-летнего Фрица фон Вайцзеккера с ножом злоумышленник также тяжело ранил находившегося в зале полицейского, который попытался остановить нападавшего.Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года был главврачом отделения внутренней медицины в ведущей частной клинике Берлина. Больница примыкает к садам дворца Шарлоттенбург. В клинике Schlosspark девять отделений и 334 больничных койки. В больнице на западе германской столицы Фриц Вайцзеккер выступал с лекцией о проблемах с печенью перед аудиторией. В этот момент неизвестный неожиданно ударил лектора ножом, сообщает "Интерфакс". Попытки медиков оказать помощь и реанимировать сына бывшего президента Германии успехом не увенчались.Слушатели лекции скрутили нападавшего. Полиция начала расследование дела о нападении и убийстве доктора Вайцзеккера.Отец погибшего Рихард фон Вайцзеккер был президентом Германии с 1984 по 1994 годы. Президентство Вайцзеккера пришлось на время падения Берлинской стены и объединения Германии. 30-летие этого события в Германии широко отмечалось в начале ноября.