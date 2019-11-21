Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX. Starship Mk1 проходил испытания на полигоне в Бока Чика в Техасе. Взрыв произошел при испытаниях корабля на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью. Видеозапись взрыва опубликовал сайт NASAspaceflight.

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX. Starship Mk1 проходил испытания на полигоне в Бока Чика в Техасе. Взрыв произошел при испытаниях корабля на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью. Видеозапись взрыва опубликовал сайт NASAspaceflight.Результат не был полностью неожиданным, отметили в компании SpaceX, поскольку это было испытание на максимальное давление во всех системах корабля. Первый испытательный полет опытной ракеты Starship на высоту до 20 километров компания Илона Маска планировала провести в декабре 2019 года, напоминает "Интерфакс".Ракета Mk1 при испытаниях была не полностью собрана. Ее головная часть еще находится в сборочном цехе. Но эксперты в области ракетостроения предрекают, что если авария и не поставит крест на ракете Mk1, то точно затормозит программу Starship.Проект создания новой сверхтяжелой многоразовой космической ракеты Starship Илон Маск впервые представил в 2017 году. Ракета рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 150 тонн на низкую околоземную орбиту. Начало коммерческих полетов планировалось на 2022 год.Ракета состоит из многоразовой стартовой ступени и многоразовой интегрированной второй ступени с космическим кораблем. При этом исполнение корабля предполагается в трех модификациях – пилотируемый или грузовой, танкер с топливом или платформа для доставки спутников на орбиту.Еще в сентябре 2019 года Илон Маск заявил, что SpaceX займется работой над улучшенной версией ракеты Mk3. Процесс сборки Mk3. Будет втрое быстрее, чем Mk1.