Сообщение о пожаре поступило на пульт ГУ МЧС в 6:44 утра. Горел автобус по адресу г. Суздаль, трасса М-7, подъезд к г. Иваново, 47 км.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ГУ МЧС в 6:44 утра. Горел автобус по адресу г. Суздаль, трасса М-7, подъезд к г. Иваново, 47 км. Очаг возгорания - 10 кв. м был ликвидирован, пострадавших нет, сообщает . К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.Информация о причинах пожара уточняется.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области