Работы продлятся до декабря 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, работы по реставрации Дома-музея Столетовых проводит «Владимирреставрация». Сумма контракта 8,7 млн. рублей. На эти средства планируется отреставрировать фасад, в том числе заменить обшивку стен, отремонтировать наличники и карнизы, воссоздать резьбу. Кроме того, будут проводиться работы на кровле здания, а также внутри помещения. Реставраторы должны заменить радиаторы и трубы отопления, провести гидрофобизацию подвала и ряд других работ. Работы продлятся до декабря 2020 года.