Для известной актрисы и бывшего политика Марии Кожевниковой 2020 год будет не самым простым. Как заявляет астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, звезду сериала Универ ожидает череда предательств, как в личной жизни, так и в карьере.
Для известной актрисы и бывшего политика Марии Кожевниковой 2020 год будет не самым простым. Как заявляет , звезду сериала "Универ" ожидает череда предательств, как в личной жизни, так и в карьере.
"Кризис
в стране сказался на киноиндустрии, и некогда популярная актриса давно не
получала главных ролей. Следующий год для Марии будет еще сложнее из-за бешеной
конкуренции в кинобизнесе, где молодые актрисы наступают на пятки замужним и
родившим артисткам. Но именно здесь Кожевникову ожидают и светлые новости. Она
может стать мамой в четвертый раз! Астрологическая карта Марии показывает, что
2020 год для новорожденного малыша – самое возможное и благоприятное время", -
говорит астролог.
Главное
для Кожевниковой в будущем году – набраться сил, терпения и меньше переживать,
предупреждает Ермолаев. "Марию ожидают серьезные проверки на отношения с людьми.
Ранее близкие люди могут стать для нее врагами. Но именно от Марии зависит ее
будущее и будущее ее детей. Если она пройдет все проверки на отношения, то
предательств в личной жизни ей удастся избежать, и она вновь станет мамой", -
добавил он.
5 Янв 2019 в 7:57 PST