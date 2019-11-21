Для известной актрисы и бывшего политика Марии Кожевниковой 2020 год будет не самым простым. Как заявляет астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, звезду сериала Универ ожидает череда предательств, как в личной жизни, так и в карьере.

Для известной актрисы и бывшего политика Марии Кожевниковой 2020 год будет не самым простым. Как заявляет , звезду сериала "Универ" ожидает череда предательств, как в личной жизни, так и в карьере."Кризисв стране сказался на киноиндустрии, и некогда популярная актриса давно неполучала главных ролей. Следующий год для Марии будет еще сложнее из-за бешенойконкуренции в кинобизнесе, где молодые актрисы наступают на пятки замужним иродившим артисткам. Но именно здесь Кожевникову ожидают и светлые новости. Онаможет стать мамой в четвертый раз! Астрологическая карта Марии показывает, что2020 год для новорожденного малыша – самое возможное и благоприятное время", -говорит астролог.Главноедля Кожевниковой в будущем году – набраться сил, терпения и меньше переживать,предупреждает Ермолаев. "Марию ожидают серьезные проверки на отношения с людьми.Ранее близкие люди могут стать для нее врагами. Но именно от Марии зависит еебудущее и будущее ее детей. Если она пройдет все проверки на отношения, топредательств в личной жизни ей удастся избежать, и она вновь станет мамой", -добавил он.5 Янв 2019 в 7:57 PST