Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить и сохранить киноцентр Соловей, на месте которого хотят построить гостиничный комплекс.

Никита Михалков считает, что выкуп здания столичными властями позволит наполнить здание профильными арендаторами и превратить в Дом творчества молодежи, разместив там кружки, студии и съемочные павильоны. Также режиссер предлагает реконструировать летний кинотеатр на крыше и благоустроить территорию вокруг. Мэр уже поручил "срочно рассмотреть возможные варианты", пишет издание The Village.В октябре появилась информация, что кинотеатр "Соловей" может закрыться 15 ноября, позднее стала фигурировать дата 2 декабря. К этому сроку арендаторы должны освободить помещение. На месте кинотеатра хотят построить апарт-комплекс. Закрытие киноцентра вызвало общественный резонанс, в интернете появилась петиция в защиту "Соловья". Сам союз кинематографистов получил более 100 обращений от видных деятелей культуры, общественных объединений и жителей, которые обеспокоены ситуацией.Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что направит московскому мэру запрос по поводу ситуации вокруг строительства комплекса апартаментов на месте кинотеатра "Соловей". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в свою очередь призвал провести конкурс по кинотеатру. По его словам, такие знаковые проекты надо обсуждать и принимать решения с учетом мнения жителей.Киноцентр на Красной Пресне был построен архитектором Юлием Филлером в 1959 году. Здесь более четверти века работало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее его переименовали во Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр". С 1989 по 2005 годы на территории комплекса располагался Музей кино. Последнее время здесь располагался один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.