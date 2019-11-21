Водитель ехал на рейс, когда пламя вспыхнуло

Ночью 21 ноября в Суздале, на трассе М-7 сгорел автобус. К счастью, он был без пассажиров, а водитель вовремя успел выбраться, сообщает МЧС России по Владимирской области.Сигнал на пульт спасателей поступил в 6.44. Водитель автобуса ехал на рейс из гаража, когда вспыхнул моторный отсек, откуда пламя перешло в салон. Он сумел самостоятельно выбраться из горящего автобуса.Общая площадь пожара составила 10 кв.м. Пламя удалось ликвидировать усилиями 6 спасателей МЧС.