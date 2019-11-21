Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Вашингтон Кэпиталз решил отозвать из своего фарм-клуба российского вратаря Илью Самсонова. Вместе с ним в основную команду вернулись защитник Тайлер Левингтон и форварды Бек Маленстин и Майкл Сгарбосса.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что "Вашингтон Кэпиталз" решил отозвать из своего фарм-клуба российского вратаря Илью Самсонова. Вместе с ним в основную команду вернулись защитник Тайлер Левингтон и форварды Бек Маленстин и Майкл Сгарбосса.Напомним, что ранее 22-летний россиянин был отправлен в "Херши Беарс", выступающий в АХЛ. Руководство "столичных" объяснило это желанием вписаться в потолок зарплат.В нынешнем сезоне Самсонов провел восемь матчей за "Вашингтон", в которых одержал пять побед. Его процент отраженных бросков составляет 91,2 процента.