Прокуратурой Горно-Алтайска в суд направлено уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай. Они обвиняются в нанесении телесных повреждений, причинивших вред здоровью человека.

Прокуратурой Горно-Алтайска в суд направлено уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай. Они обвиняются в нанесении телесных повреждений, причинивших вред здоровью человека.Четыре женщины по сговору пытались принудить знакомую дать показания по другому уголовному делу. С этой целью злоумышленницы нанесли пострадавшей множественные телесные повреждения. Издевались над жертвой более суток, сообщается на сайте прокуратуры Республики Алтай.Одна из обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения избила пострадавшую, сломав ей при этом ребро. После этого злоумышленница не остановилась и продолжила истязания, применив пытку. К ней присоединились еще две обвиняемые. Они избивали пострадавшую, обливали ее горячим чаем, обмотали вокруг шеи шнур электрического удлинителя с целью перекрыть воздух, зажигалкой подожгли волосы на голове, а часть срезали кухонным ножом.На этом преступницы не остановились. Они похитили знакомую и отвезли ее по месту жительства одной из обвиняемых. Там на протяжении суток они продолжили издевательства над жертвой, пока на место происшествия не прибыли сотрудники полиции.В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Им может быть назначено наказание до двенадцати лет лишения свободы.