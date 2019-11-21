Актриса Дарья Мороз снялась в откровенной фотосессии. Новое фото экс-супруга режиссера Константина Богомолова опубликовала в личном Инстаграм.

Актриса Дарья Мороз снялась в откровенной фотосессии. Новое фото экс-супруга режиссера Константина Богомолова опубликовала в личном "Инстаграм".36-летняя звезда кино и сериалов позирует в прозрачном ажурномтопе телесного цвета. Дарья Мороз не надела бюстгалтер, тем самым практически обнажив сочную грудь, – это добавило кадру пикантности.Интересно, что соски, которые, судя по всему, виднелись сквозь тонкую тканьнаряда, актриса заретушировала в фоторедакторе.Таким экстравагантным способом Дарья Мороз привлекаетвнимание к собственной коллекции драгоценностей, которую не так давнопрезентовала. На руке у знаменитости можно рассмотреть украшения,разработанные ею самой.Надо ли говорить, что подписчики остались от фото в восторге."Гениальное произведение твоих родителей. Ты не просто красива... Божественнокрасивая женщина... Счастья тебе. Удачи. Веры. Надежды. Любви ... А я за тебяпомолюсь... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Шикарное фото!!!! Образ 🔥🔥🔥", "Даша, вы все краше, хотя,казалось бы куда 😍🔥", "Ох, и хороша красна девица🔥", "Грудь как два алмаза", "Нереальнаячувственность и сексуальность! Восхищаюсь Вами!" – писали комплименты интернет-обыватели.20 Ноя 2019 в 1:09 PSTНапомним, ранее экс-женаКонстантина Богомолова носила длинные волосы, однако для роли ей пришлосьизбавиться от локонов. так сжилась со своей героиней, чторешила позаимствовать у нее имидж. Знаменитость не скрывает, что довольна собственнымвнешним видом, она даже шутит, что сегодня может играть девушку Джеймса Бонда.