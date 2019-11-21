Актриса Дарья Мороз снялась в откровенной фотосессии. Новое фото экс-супруга режиссера Константина Богомолова опубликовала в личном Инстаграм.
Актриса Дарья Мороз снялась в откровенной фотосессии. Новое фото экс-супруга режиссера Константина Богомолова опубликовала в личном "Инстаграм".
36-летняя звезда кино и сериалов позирует в прозрачном ажурном
топе телесного цвета. Дарья Мороз не надела бюстгалтер, тем самым практически обнажив сочную грудь, – это добавило кадру пикантности.
Интересно, что соски, которые, судя по всему, виднелись сквозь тонкую ткань
наряда, актриса заретушировала в фоторедакторе.
Таким экстравагантным способом Дарья Мороз привлекает
внимание к собственной коллекции драгоценностей, которую не так давно
презентовала. На руке у знаменитости можно рассмотреть украшения,
разработанные ею самой.
Надо ли говорить, что подписчики остались от фото в восторге.
"Гениальное произведение твоих родителей. Ты не просто красива... Божественно
красивая женщина... Счастья тебе. Удачи. Веры. Надежды. Любви ... А я за тебя
помолюсь... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Шикарное фото!!!! Образ 🔥🔥🔥", "Даша, вы все краше, хотя,
казалось бы куда 😍🔥", "Ох, и хороша красна девица🔥", "Грудь как два алмаза", "Нереальная
чувственность и сексуальность! Восхищаюсь Вами!" – писали комплименты интернет-обыватели.
20 Ноя 2019 в 1:09 PST
Напомним, ранее экс-жена
Константина Богомолова носила длинные волосы, однако для роли ей пришлось
избавиться от локонов. так сжилась со своей героиней, что
решила позаимствовать у нее имидж. Знаменитость не скрывает, что довольна собственным
внешним видом, она даже шутит, что сегодня может играть девушку Джеймса Бонда.