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<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2019-oficialnoe-zayavlenie-blizkix-posle-izvestiya-o-smerti-anastasii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк</a> - В Сети распространилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла. С официальным комментарием выступили близкие актрисы.