В Москвена сегодняшний день впали в спячку уже все животные, которые вообще в нее уходят. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни. Как передает , с приходом ..

В Москвена сегодняшний день впали в спячку уже все животные, которые вообще в нее уходят. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни.Как передает , с приходом заморозков с октября по апрель уходят засыпают ежи. Их вынуждает это сделать, в первую очередь, голод, и потом уже и холод. Ежи выбирают глубокие норы, расположенные под слоем толстой подстилки и земли на глубине до 1,5 метров. Они готовятся к этому периоду уже с весны – накапливают подкожный жир, чтобы пережить голодный период и потом быстрее проснуться.Вообще, большинству млекопитающих обитателей московских природных парков на зиму прятаться не нужно. К ним относятся, например, зайцы-русаки и зайцы-беляки, мышевидные грызуны и полевки, бобры, белки, лоси, кабаны, ласки, горностаи, куницы, ондатры и водяные полевки.