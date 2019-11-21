Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя прибыть на встречу с украинскими кораблями, вернувшимися из России, из-за ЧП со своим самолетом. В Сети произошедшее вызвало бурную реакцию.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя прибыть на встречу с украинскими кораблями, вернувшимися из России, из-за ЧП со своим самолетом. В Сети произошедшее вызвало бурную реакцию.Владимиру Зеленскому пришлось задержаться в Харьковской области из-за того, что у его самолета отказал двигатель. "Не завелись", – цитирует собеседника издания "Новое время". Впрочем, украинскому лидеру повезло, поскольку неисправность его Ан была обнаружена до вылета."Украина, страна – юмористический сюжет", – на своей странице в "Телеграм" вынес вердикт публицист Сергей Колясников. "У президента великой европейской державы сломался самолет, от дряхлости. А лететь на военном он побоялся, они еще хуже", – добавил он.Оказалось, что это было не единственным происшествием, произошедшим в тот же день и косвенно связанный с возвращением военных судов. "В это время журналистка ведущего украинского телеканала, ожидавшая президента в Очакове, упала в яму и сломала ногу", – рассказал публицист. "Потому что на базе нет света и кругом ямы", – добавил он.Напомним, ранее украинские СМИ устроили настоящее шоу из возвращения арестованных после провокации в Керченском проливе кораблей. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в краже оборудования с судов, вплоть до плафонов и унитазов, а местные журналисты с удовольствием подхватили эту тему."СМИ работают по той схеме, которая была характерна для эпохи Порошенко. Ничего там с приходом команды Зеленского не поменялось. И пока я, если честно, не вижу никаких предпосылок к тому, что там какие-то изменения будут происходить", – в разговоре с "Дни.ру" оценил ситуацию публицист и политолог Армен Гаспарян.