В Лейпциге 22 ноября состоится съезд партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС). Эксперты ожидают, что в ходе мероприятия могут быть оглашены важные решения, влекущие за собой серьезные последствия.

В Лейпциге 22 ноября состоится съезд партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС). Эксперты ожидают, что в ходе мероприятия могут быть оглашены важные решения, влекущие за собой серьезные последствия.Немецкие журналисты решили поинтересоваться у граждан их мнением относительно фигуры главы правительства страны. "Меркель – великий канцлер?", – задался вопросом журнал Spiegel.Главный редактор немецкого журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН, публицист и политолог Александр Сосновский связывает этот интерес с грядущим съездом ХДС. "Возможны неожиданности и потрясения. Ждем с нетерпением", – написал на своей странице в "Телеграм" эксперт.Ходят слухи, что канцлер Германии может лишиться своей должности. Сторонники этой версии указывают на проблемы со здоровьем Ангелы Меркель, а также напоминают о недовольстве, которое вызывает у части европейского общества ее политика открытых границ и другие спорные инициативы.Однако с экспертной точки зрения ситуация далеко не так однозначна. "Совсем не уверен, что уход Меркель – это хорошо для Европы", – подчеркнул Александр Сосновский. "Она пока еще может жестко держать линию по важным вопросам", – объяснил он. В частности, речь идет о поддержке проекта "Северный поток-2".Ангела Меркель и суперклей...— Актуальная Политика (@Current_policy)"Те, кто могут ее сменить, сделают поворот на Запад. Германия потеряет остатки самостоятельности, влияние англосаксов вырастет в разы", – добавил Александр Сосновский.Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель занимает умеренную позицию относительно европейской политики. Она осторожно отмечает необходимость взаимодействия Брюсселя и европейских столиц с Москвой, тем самым вступая в противоречие с позицией Вашингтона.