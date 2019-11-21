В Кремле президент вручил высокие государственные награды выдающимся россиянам, которые своим трудом и талантом составляют гордость страны. Среди награжденных - актеры, музыканты, спортсмены, врачи, политики и общественные деятели.

Сегодня, 21 ноября, в Кремле президент вручил высокие государственные награды выдающимся россиянам, которые своим трудом и талантом составляют гордость нашей страны. Среди награжденных — актеры, музыканты, спортсмены, врачи, политики и общественные деятели. Высшей награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозваного удостоена композитор Александра Пахмутова. Звездами Героев награждены пилоты — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые совершили невозможное, а именно посадили аварийный лайнер в кукурузном поле и спасли 233 жизни.Ее песни и есть компас земной — великая Александра Николаевна Пахмутова получила высшую награду Российской Федерации — орден Святого апостола Андрея Первозванного."Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь", — заявил Владимир Путин.Александра Пахмутова после награждения выступила со словами:"Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, сегодня (не всегда есть такая возможность, а сегодня такая возможность есть сказать Вам), Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну".Вся жизнь большой страны — в ее волшебной музыке. В свои 90 Александра Николаевна с легкостью провела за роялем трехчасовой юбилейный концерт в Большом театре."Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" — слова, достойные песни. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — доблестные и очень скромные пилоты, посадившие пассажирский лайнер в подмосковном поле. Сегодня они стали Героями России."Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России", — заявил Владимир Путин.Дамир Юсупов выступил с речью: "Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителями и нашим близким за поддержку".Государственных наград сегодня были удостоены Татьяна Доронина (она что-то не по протоколу долго шептала президенту на ухо), маэстро Спиваков (он был настроен на философский лад):"Все, что кажется успешным, в общем-то приходит после понимания того, что вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди созданы для того, чтобы их любили".Неподражаемый Александр Ширвиндт, конечно, заставил высокое собрание улыбнуться:"Какие вековые стереотипы ответных слов с этой высокой трибуны. Обязательно надо сказать, что это необходимо разделить с родным коллективом... Но я столько разделил с родным коллективом, что это хочется оставить лично себе. Потом принято сказать, что ты рассматриваешь это как аванс доверия... Какой аванс после 85 лет? Тоже все это звучит подозрительно. Я всегда завидую, когда сюда выходят ребята поджарые и говорят без всяких длинных слов "Служу России". Я тоже говорю: "Смешу Россию".Кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени стал генеральный директор ВГТРК Олег Борисович Добродеев. И ведь каждый награжденный — большой судьбы человек, всю жизнь посвятивший служению Отечеству.Наталье Дмитриевне Солженицыной президент вручил сегодня орден Святой великомученицы Екатерины с формулировкой "за благодеяния" — учрежденный 45 лет назад Солженицыным фонд поддерживает бывших узников ГУЛАГа."Это фонд, в который были отданы все деньги, все мировые гонорары от всех изданий "Архипелага" на всех языках. Это и есть Фонд Солженицына", — поделилась Наталья Дмитриевна.Звания Героя труда удостоены политики Николай Рыжков и Магомедали Магомедов, почетный председатель госсовета Республики Дагестан."Дагестан благодаря мудрости многонационального народа сохранил мир, относительное спокойствие и, самое главное, свою верность, преданность Родине – Российской Федерации", — заявил Магомедали Магомедов.Ордена "За заслуги перед Отечеством" получили сегодня и спортсмены — золотая Ирина Роднина и тренер чемпионов Елена Чайковская — женское фигурное катание сегодня в прекрасной форме."Российское фигурное катание диктовало направления мирового фигурного катания, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Особенно в женском одиночном катании", — рассказала заслуженный тренер СССР и России, председатель Всероссийского тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская.Ей рукоплескали все мировые сцены. Вся жизнь — балет. Светлана Захарова вышла за наградой летящей походкой, с идеально прямой спиной.Волнение даже полярника Чилингарова сегодня сбило с курса — речь он попытался произнести с президентской трибуны.Он всегда со своей страной... Геннадий Зюганов — настоящий государственник, сегодня он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством"."Мы выступили с инициативой, вы это поддержали, чтобы к Дню Победы высадить сад — 27 миллионов саженцев в честь каждого погибшего на нашей земле", — выступил Зюганов.В Кремль она ходит на работу, но сегодня, конечно, особенный день для хранителя главных сокровищ государства российского Елены Гагариной."Работа, удовольствие и хобби для музейного сотрудника — это одно и то же. У нас не бывает такого, что уходишь с работы и у тебя начинается какая-то другая жизнь", — поделилась генеральный директор музеев "Московского Кремля" Елена Гагарина.Орденом Александра Невского отмечены заслуги детского доктора Леонида Рошаля. Во время получения награды он заявил:"Я пошептался с Владимиром Владимировичем и сказал ему следующее: Александру Невскому было тяжело, а ему тяжелее и опаснее, потому что счет идет на миллионы".Актриса Александра Захарова хотела бы разделить этот день с папой:"Я была очень счастлива и мне бы хотелось сразу поделиться с моим отцом, которого не стало. Я надеюсь, что мы сохраним театр, сохраним уникальные спектакли, потому что мой отец был великим режиссером.Высокие награды многоконфессиональной страны сегодня были вручены верховному муфтию России Талгату Таджуддинову, председателю Совета муфтиев Равилю Гайнутдинову, митрополиту Антонию и митрополиту Клименту.Государственное признание — у медсестры и шахтера, юриста и машиностроителя."Александра Николаевна Пахмутова, выступая несколько минут назад, сказала, что я возглавляю великую, легендарную страну. Спасибо вам большое всем за нашу страну!", — заявил Владимир Путин.47 награжденных — церемония растянулась на несколько часов, так что Евгению Князеву пришлось просить разрешения прямо с церемонии, чтобы сбежать на спектакль: "Я бы хотел попросить извинения и попросить разрешения у вас уйти, потому что у меня через пятнадцать минут должен начаться спектакль. Я должен продолжать служить, тем более, что Герой России Василий Лановой меня ждет на спектакль".Слова благодарности от всей страны и поздравления от президента продолжились за традиционным бокалом шампанского.