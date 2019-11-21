Жителей столица неожиданно застала врасплох пенная вечеринка. Внезапно из-под земли на московской набережной начал бить пенный фонтан.

Жителей столица неожиданно застала врасплох пенная вечеринка. Внезапно из-под земли на московской набережной начал бить пенный фонтан.Сейчас специалисты "Мосводостока" устанавливают причины произошедшего. На набережной Тараса Шевченко из ливневой канализации сперва появился фонтан, а вскоре вся улица была заполнена белоснежной пеной.Катаклизм даже создал небольшую пробку, из-за того, что водителям приходилось притормаживать. Как сообщает , собирать пену приехала спецтехника. Сейчас ученые изучают состав вещества.