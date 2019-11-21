Дианы грудь, ланиты Флоры // Прелестны, милые друзья!, – писал Александр Пушкин в Евгении Онегине. И кажется, все это как нельзя точно описывает Алену Кравец.

"Дианы грудь, ланиты Флоры // Прелестны, милые друзья!", – писал Александр Пушкин в "Евгении Онегине". И кажется, все это как нельзя точно описывает Алену Кравец.Светскую львицу Алену Кравец часто называют главной красавицей Москвы. Параметры тела, похожая на спелую дыню грудь, безупречный макияж – многие считают Аленушку живым воплощением секса, потому что ее хотят и стар, и млад.На очередном модном показе, куда Кравец пригласили в качестве открывающей показ суперзвезды, она произвела фурор. Не, по подиуму она не шла, а плыла лебедушкой. "А сама-то величава, // Выступает, будто пава", – снова хотелось цитировать классика от вида такой красоты. Интересно, что свою карьеру Алена начинала именно как модель, а сегодня ее всюду приглашают уже как диву, как селебрити.После дефиле люди стоя долго кричали "браво!", пребывая почти в истерике, и бросали в ногам Алены-красы букеты. А один поклонник подарил Алене дорогое кольцо, немало ее смутив. Мол, столь же шикарной женщины он давно не встречал и вряд встретит..."Мне нравится внимание, нравится считать себя совершенством, – призналась. – Я для многих девушек стала примером, образом настоящей современной женщины. Они берут с меня пример, просят совета, подражают. Хочу открыть школу для юных принцесс, чтобы делиться с ними советами женской сексуальности, притягательности, шарма. У меня богаты опыт и есть, что рассказать будущим мамам, женам, любовницам".У Алены есть собственная линия одежды, в ближайшее время она запускает авторский парфюм, подумывает о том, чтобы создать линию игрушек для взрослых и эротического белья. И тогда каждая женщина России почувствует себя такой же неотразимой, желанной и любимой.