Пилот упавшего во время бурана вертолёта выплатит штраф. Решением суда он оштрафован на 200 тысяч рублей.

Пилот упавшего во время бурана вертолёта выплатит штраф. Решением суда он оштрафован на 200 тысяч рублей.ЧП произошло в феврале 2018 года, сообщает "Вести Красноярск". Вертолет Ми-8Т компании "КрасАвиа" доставлял груз и пассажиров от Хатанги до мыса Арктический архипелага Северная земля. На мысе при приземлении на выбранную еще с воздуха площадку, экипаж потерял ориентацию. В этот день наблюдались тяжелые метеорологические условия, сильные порывы ветра и снежный вихрь, из-за чего вертолёт завалился на бок.В результате происшествия, один из пассажиров получил травмы. Позже выяснилось, что судно было перегружено. В отношении пилота возбудили дело. Тем не менее реальное наказание заменили судебным штрафом — 200 тысяч рублей.