В Иркутске возле торгового центра поймали дикобраза, преспокойно гуляющего по городу — животное сбежало из передвижного зоопарка.

В Иркутске неподалеку от крупного торгового центра в четверг утром поймали дикобраза, преспокойно разгуливающего по городу.Очевидцы не могли поверить своим глазам, однако вскоре нашлось рациональное объяснение происходящему — животное сбежало из передвижного зоопарка.В полиции подтвердили, что им поступали сообщения о дикобразе, однако колючего зверя изловили до приезда наряда и возвратили хозяевам.