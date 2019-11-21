Мадридский Реал рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино на должность главного тренера. Аргентинский специалист может заменить нынешнего наставника Зинедина Зидана.

Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино на должность главного тренера. Аргентинский специалист может заменить нынешнего наставника Зинедина Зидана.Во вторник Почеттино был уволен из "Тоттенхэма", уступив свой пост Жозе Моуринью. Причиной отставки стало слабое выступление "шпор" в текущем сезоне. Однако аргентинец, выведший лондонцев в финал Лиги чемпионов, остается востребованным специалистом на футбольном рынке."Реал" рассматривает Почеттино в качестве возможного преемника Зидана. Кроме "Реала" в услугах аргентинца заинтересована мюнхенская "Бавария".