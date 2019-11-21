В Мурманской области попал в аварию туристический автобус. В нем находились 24 гостя из Китая, а также водитель и гид (они россияне). Автобус Mercedes ехал в вечернее время в село Териберка, которое стало известно после выхода фильма Андрея Звягинцева Левиафан.

В Мурманской области попал в аварию туристический автобус. В нем находились 24 гостя из Китая, а также водитель и гид (они россияне).Автобус Mercedes ехал в вечернее время в село Териберка, которое стало известно после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан".По пока не установленным причинам он сошел в кювет и перевернулся на бок. К счастью, никто серьезно не пострадал – туристы отделались царапинами, сообщает ГТРК "Мурман".В 2015 году, после нашумевшего фильма "Левиафан", в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь". В 2019-м он был переименован в Арктический фестиваль "Териберка", это место стало туристическим.Село в Заполярье, у сурового Баренцева моря, привлекает гостей не только из России, но и из других стран.В Китае, например, считается, что если увидеть Северное сияние, то это принесет удачу. Кроме того, есть поверье, что если зачать ребенка под Северным сиянием, то ему по жизни будет сопутствовать счастье.Для "охоты" за Северным сиянием мурманские туроператоры и гиды специально для туристов из Азии организуют поездки в Териберку и "глухие" места Кольского полуострова.Согласно статистике региональных властей, ежегодно Териберку посещают около 40 тысяч туристов в год, передает "Интерфакс".