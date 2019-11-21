В подмосковном Щелкове сотрудники ДПС спасли жильцов горящего дома, подогнав к его стене фургон, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Регистратор запечатлел действия стражей порядка.

В подмосковном Щелкове сотрудники ДПС спасли жильцов горящего дома, подогнав к его стене фургон, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Регистратор запечатлел действия стражей порядка.Огонь вспыхнул на первом этаже в двухэтажки на Первомайской улице. Проезжавший мимо наряд заметил подымавшийся в небо дым и бросились на помощь. Двое мужчин оказались заблокированы на втором этаже, спасти их получилось с помощью грузовой "Газели" — инспекторы помогли водителю подогнать ее вплотную к стене, чтобы люди могли спрыгнуть на крышу.Тем временем старший лейтенант вызвал пожарных и бросился выводить людей из квартир. В одной из них никто не открывал дверь, хотя слышались шаги. Полицейский выломал дверь и спас только проснувшегося пенсионера. Отогревали его в служебном автомобиле.Пожар быстро потушили, никто из людей не пострадал.