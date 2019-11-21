В Судьбе человека один из самых эпатажных артистов балета Сергей Полунин рассказывает о том, почему ушел из Королевского балета Лондона, кто ему набил на груди портрет Путина, какие еще тату есть на его теле, кто привел его в большой балет, и с кем у него романтические отношения сейчас.

В "Судьбе человека" – один из самых известных артистов балета Сергей Полунин. К своему 30-летию Сергей, родившийся в украинском Херсоне, покорил все главные сцены мира.Причем, из Королевского балета Лондона он ушел сам, что вызвало грандиозный скандал, ведь Полунин считался самым молодым премьером в истории этого прославленного театра.Начинал здесь Сергей в кордебалете, и его просили "не прыгать выше премьера", а уже вскоре он получил главную партию в "Баядерке".Теперь в зарубежных СМИ его нередко называют "плохим мальчиком балета" и "бунтарем". Шквалу критики подвергался Полунин и за некоторые свои высказывания, и за то, что набил на груди тату – портрет президента России Владимира Путина.Мать Сергея, которая выложила ему путь в большой балет, признается, что тогда очень переживала: как теперь сын будет пересекать границу с Украиной, где живут его родственники?Впрочем, тату на теле Полунина достаточно много, что для артиста балета – большая редкость. Набивает он и портреты женщин, с которыми у него были романы. Среди них называли известных балерин Хелен Кроуфорд и Наталью Осипову.Сейчас Полунин встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных.Мама Сергея говорит, что благодаря Лене ее сын обрел душевное равновесие.Где Сергей познакомился с Еленой и почему расстался с Кроуфорд и Осиповой? Почему ушел из Королевского балета Лондона и по какой причине не остался в Америке? Какие еще тату набиты на его теле, и где делали портрет Путина?Почему согласился участвовать в телеконкурсе "Большой балет" на телеканале "Культура"? И как вспоминает детские годы, когда на его большое балетное будущее работала, по его признанию, вся семья?Об этом и не только одна из самых эпатажных звезд мирового балета Сергей Полунин рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".