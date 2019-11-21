Предстоящий саммит в Нормандском формате вызывает у украинцев опасения. Некоторые из них уверены: встреча окончится плачевно для Украины, упорно не желающей выполнять минские соглашения, а Владимир Зеленский фактически станет мальчиком для битья.
Предстоящий саммит в Нормандском формате вызывает у украинцев опасения. Некоторые из них уверены: встреча окончится плачевно для Украины, упорно не желающей выполнять минские соглашения, а Владимир Зеленский фактически станет мальчиком для битья.
Знатную истерику в прямом эфире на телевидении устроил
бывший мэр города Александровск, ныне подконтрольного Луганской республике,
Николай Греков. По его мнению, встреча в Нормандском формате – это опасная
карточная игра, а оппоненты – опытные "шулеры", которые
обманут неопытного президента на раз-два.
Лидеры России, Германии и Франции будут давить на
украинского коллегу и выкручивать ему руки, заставляя принять невыгодные Киеву
условия, полагает Греков. "Ничего хорошего от этого не ожидаю", -
сказал он в эфире телеканала ATR.
Президент России Владимир Путин делает все, чтобы украинский
лидер попался на крючок, продолжил Греков. "Пусть поговорят о прекращении
огня, обменяют пленных ребят, но не надо нести ахинею и затягивать в петлю
Украину", – заключил он.
Саммит в Нормандском формате предположительно пройдет 9
декабря. На днях Россия вернула Киеву три корабля ВМС Украины, задержанные во
время прошлогодней ноябрьской провокации в Керченском проливе.
Песков: Встреча в нормандском формате, действительно, состоится 9 декабря в Париже. Сейчас ведется подготовка. Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но не стоит их и занижать
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
Также завершился отвод войск на двух участках в Донбассе.
Для этого пришлось выезжать на линию фронта и вести
разъяснительные беседы с окопавшимися там националистами. Тем не менее военные ДНР
сообщают, что украинская армия продолжает обстреливать республику.