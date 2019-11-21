Предстоящий саммит в Нормандском формате вызывает у украинцев опасения. Некоторые из них уверены: встреча окончится плачевно для Украины, упорно не желающей выполнять минские соглашения, а Владимир Зеленский фактически станет мальчиком для битья.

Предстоящий саммит в Нормандском формате вызывает у украинцев опасения. Некоторые из них уверены: встреча окончится плачевно для Украины, упорно не желающей выполнять минские соглашения, а Владимир Зеленский фактически станет мальчиком для битья.Знатную истерику в прямом эфире на телевидении устроилбывший мэр города Александровск, ныне подконтрольного Луганской республике,Николай Греков. По его мнению, встреча в Нормандском формате – это опаснаякарточная игра, а оппоненты – опытные "шулеры", которыеобманут неопытного президента на раз-два.Лидеры России, Германии и Франции будут давить наукраинского коллегу и выкручивать ему руки, заставляя принять невыгодные Киевуусловия, полагает Греков. "Ничего хорошего от этого не ожидаю", -сказал он в эфире телеканала ATR.Президент России Владимир Путин делает все, чтобы украинскийлидер попался на крючок, продолжил Греков. "Пусть поговорят о прекращенииогня, обменяют пленных ребят, но не надо нести ахинею и затягивать в петлюУкраину", – заключил он.Саммит в Нормандском формате предположительно пройдет 9декабря. На днях Россия вернула Киеву три корабля ВМС Украины, задержанные вовремя прошлогодней ноябрьской провокации в Керченском проливе.Песков: Встреча в нормандском формате, действительно, состоится 9 декабря в Париже. Сейчас ведется подготовка. Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но не стоит их и занижать— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Также завершился отвод войск на двух участках в Донбассе.Для этого пришлось выезжать на линию фронта и вестиразъяснительные беседы с окопавшимися там националистами. Тем не менее военные ДНРсообщают, что украинская армия продолжает обстреливать республику.