Наградой был отмечен вклад Светланы Мельниковой в укрепление дружественных отношений наших государств и народов

На состоявшейся в Москве встрече Советник Посольства Республики Южная Осетия в Российской Федерации Зара Валиева вручила генеральному директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлане Мельниковой Почетную грамоту Посольства Республики и передала слова поздравления и благодарности от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная Осетия в России Знаура Гассиева. Наградой был отмечен вклад Светланы Мельниковой в укрепление дружественных отношений наших государств и народов, в пропаганду аланского культурного наследия, как в период ее работы на Крымском полуострове, так и на Владимирской земле.В ходе встречи также состоялось общение генерального директора музея-заповедника с атташе по вопросам культуры Посольства Республики Южная Осетия Владимиром Сергеевым. Были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, совместных научных, выставочных и просветительских проектах.