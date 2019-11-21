В Новой Москве потушен крупный пожар на 44-ом километре МКАДа. Пламя распространилось на площади более одной тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К тушению пришлось привлечь и авиацию. Что стало причиной, и есть ли пострадавшие?

В Новой Москве потушен крупный пожар на 44-ом километре МКАДа. Пламя распространилось на площади более одной тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К тушению пришлось привлечь и авиацию. Что стало причиной, и есть ли пострадавшие?С пожаром не могли справиться более шести часов, и это несмотря на то, что на месте работали десятки пожарных расчетов и вертолет.Возгорание началось в двухэтажном деревянном доме в коттеджном поселке. Главная сложность заключалась в том, что здесь оказались неисправны пожарные гидранты, по другим данным, они вовсе здесь отсутствовали. По словам очевидцев, когда в пожарных цистернах закончилась вода, спасатели были вынуждены заливать горящий дом водой из бассейна, находящегося во дворе. Практически сразу к тушению присоединился вертолет. Несмотря на это, огонь продолжил захватывать новые территории.Застройка в поселке настолько плотная, что дома стоят практически вплотную друг к другу. К счастью, пострадавших в пожаре нет. Как сообщает РИА Новости, во время тушения возгорания за помощью к медикам обратились два человека.Как сообщили в МЧС, из дома, где произошло возгорание, были эвакуированы десять человек. Не исключено, что это сотрудники службы курьерской доставки — одна из грузовых компаний арендует здесь офис и склад.