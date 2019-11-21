Опубликован лонг-лист шестой Премии РБК. В него вошли 96 человек.

Опубликован лонг-лист шестой Премии РБК. В него вошли 96 человек. Они представлены в шести номинациях. В число номинантов впервые попал представитель Владимирской области. В номинации «Менеджер в социальной сфере» (Предприниматель или социальный деятель, который помогает улучшить жизнь людей или влияет на общество в целом) в лонг-листе – член Регионального совета сторонников партии "Единая Россия, председатель Владимирского регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес» Татьяна Гусарова. Её номинировали «За создание структуры, которая дарит надежду на сохранение и развитие сельских территорий».В настоящее время Движением «Мой адрес» в Селивановском районе на средства гранта Фонда президентских грантов, субсидии областного бюджета и при помощи меценатов создается центр для сельских детей «Продленка со смыслом». Это пространство, где ребята из деревень, которых привозят на школьных автобусах в районный центр, могут в комфортных условиях дождаться занятий в музыкальной школе, кружках, секциях. О создании такого центра просили родители, чьи дети оказываются без присмотра в послеурочное время. Сообщается на сайте