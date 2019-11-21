Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении.

Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".Согласно этому документу, физическое или юридическое лицо, которое распространяет информацию из зарубежных СМИ и получает за это деньги, может считаться иностранным агентом.Напомним, средства массовой информации, признанные иноагентами, должны до 1 января 2020 года зарегистрировать в России юридическое лицо и указывать в своих материалах, что являются иностранными агентами.Идея нового законопроекта появилась в 2017 году, когда Минюст США потребовал телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.