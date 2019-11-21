Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Жителю Суздальского района, страдающей диабетом, пришлось через суд добиваться бесплатного обеспечения тест-полосками. Для этого мужчина обратился в прокуратуру.Во время проверки выяснилось, что мужчина является инвалидом 2 группы и страдает инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа. Ему выписан рецепт на тест-полоски для глюкометра. Однако они не выдавались на протяжении 2018 года. Мужчина вынужден приобретать тест-полоски за собственные средства.Решением Суздальского районного суда по требованию прокурора департамент здравоохранения и Суздальская райбольница обязаны обеспечивать жителя Суздальского района тест-полосками, а также вернуть ему потраченные средства. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.