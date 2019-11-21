Певец Сергей Шнуров, более известный как Шнур из Ленинграда, в прямом эфире извинился перед православными верующими за скандальный клип. Исполнитель оправдался за содеянное.

Певец Сергей Шнуров, более известный как Шнур из "Ленинграда", в прямом эфире извинился перед православными верующими за скандальный клип. Исполнитель оправдался за содеянное.Совсем недавно Шнуров принял участие в программе "Русская мечта". Там вместе он дал ведущему интервью и рассказал о своей жизни. Впрочем, не обошлось и без обсуждения скандальных тем. Например, клип на песнюI_$uss вызвал негодование со стороны верующих.Ведущий поинтересовался у певца, не желает ли тот извиниться за видео, которое многие посчитали богохульным? В частности,заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеевподчеркнул, что его скандальная песня также задела. Он полюбопытствовал у знаменитости, что бы он сказал всем тем, кого обидел своей провокацией.Изначально, исполнитель сильно удивился такому факту. По всей видимости, он не закладывал в текст ничего такого, что могло бы обидеть верующих."А вы оскорбились? Странно. Постольку поскольку я, наоборот, здесь, наверное, какой-тосвоей частичкой души все-таки выступил с точки зрения христианства", – высказался Сергей.Публикация от (@shnurovs) 20 Ноя 2019 в 9:56 PST"Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолькостала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну – большую,настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственноговоря, это все вот об этом", – подчеркнул Шнуров. Он предпочел извиниться перед православными, если их действительно обидела его песня.В свою очередь, как сообщает телеканал "", Малофеев выразил надежду, что в своем дальнейшем творчестве певец сможет полноценно реализовать свой добродетельный потенциал. Ведущий надеется, что свое понимание истинной веры музыкант будет демонстрировать и в дальнейшем.