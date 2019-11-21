29 ноября певица Наталия Власова отметит 20-летие творческой деятельности. В этот день вокалистка даст юбилейный концерт в Москве в Vegas City Hall. На сольник вокалистка планирует пригласить Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.

29 ноября певица НаталияВласова отметит 20-летие творческой деятельности. В этот день вокалистка дастюбилейный концерт в Москве в Vegas City Hall. На сольник вокалистка планируетпригласить Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.Наталия Власова сталапопулярной в 1999 исполнив свой главный хит – "Я у твоих ног". А уже в 2000 году, на пике славы, 21-летняявокалистка познакомилась с королевой российской поп-сцены Аллой Пугачевой.Наталию пригласили принятьучастие в съемках программы Аллы Борисовны "Рождественские встречи". Наталиявыступала с песней "На тебя обиделась". Съемки шоу проходили в доме уПримадонны на Истре."Это было грандиозным подаркомдля человека, только приехавшего в Москву. Я еще тогда даже не переехала в Москву,я еще из Петербурга все время ездила на съемки передачи. Когда мне передали ее приглашениена "Рождественские встречи" – это, конечно, было самое бесценное, что я могла себепожелать. Это был самый первый год моего появления на сцене", – рассказалав беседе с корреспондентом "Дни.ру".Наталия сказала также, что планируетпозвать на предстоящий концерт. В рамках музыкальногомультимедийного шоу Власова исполнит самые яркие, проверенные временем песни и презентует новый альбом.