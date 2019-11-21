29 ноября певица Наталия
Власова отметит 20-летие творческой деятельности. В этот день вокалистка даст
юбилейный концерт в Москве в Vegas City Hall. На сольник вокалистка планирует
пригласить Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.
29 ноября певица Наталия
Власова отметит 20-летие творческой деятельности. В этот день вокалистка даст
юбилейный концерт в Москве в Vegas City Hall. На сольник вокалистка планирует
пригласить Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.
Наталия Власова стала
популярной в 1999 исполнив свой главный хит – "Я у твоих ног". А уже в 2000 году, на пике славы, 21-летняя
вокалистка познакомилась с королевой российской поп-сцены Аллой Пугачевой.
Наталию пригласили принять
участие в съемках программы Аллы Борисовны "Рождественские встречи". Наталия
выступала с песней "На тебя обиделась". Съемки шоу проходили в доме у
Примадонны на Истре.
"Это было грандиозным подарком
для человека, только приехавшего в Москву. Я еще тогда даже не переехала в Москву,
я еще из Петербурга все время ездила на съемки передачи. Когда мне передали ее приглашение
на "Рождественские встречи" – это, конечно, было самое бесценное, что я могла себе
пожелать. Это был самый первый год моего появления на сцене", – рассказала
в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Наталия сказала также, что планирует
позвать на предстоящий концерт. В рамках музыкального
мультимедийного шоу Власова исполнит самые яркие, проверенные временем песни и презентует новый альбом.