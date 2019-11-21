Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в России в будущем должен достичь 27 процентов ВВП, считает президент РФ Владимир Путин. Выступая на инвестиционном форуме Россия зовет!, он назвал такую задачу вполне достижимой.

Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в России в будущем должен достичь 27 процентов ВВП, считает президент РФ Владимир Путин. Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", он назвал такую задачу вполне достижимой."Для этого в российской экономике мы ставим задачу запустить новый инвестиционный цикл, выйти на ежегодный объем вложений в основной капитал в 25%, а в перспективе — 27 процентов ВВП", — заявил глава государства. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.В настоящее время, по словам Владимира Путина, этот показатель составляет 21,6 процента. При этом в прогнозе, подготовленном правительством, в 2020 году прирост инвестиций должен составить 5 процентов, а в 2021 году — 6,5 процента.При этом президент отметил, что интерес к финансовым активам должен трансформироваться в инвестиции в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в освоение перспективных рыночных ниш. В качестве примера он привел запуск ипотечных облигаций Дом.РФ.