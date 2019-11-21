Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение выделяемых на нацпроекты средств. Сегодня освоены 64 процента предусмотренных на национальные проекты средств, заявил на форуме Россия зовет! президент России Владимир Путин.

Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение выделяемых на нацпроекты средств. Сегодня освоены 64 процента предусмотренных на национальные проекты средств, заявил на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин.Но, оговорился Путин, у нас нет цели во что бы то ни стало истратить на национальные проекты все средства. Нам результат нужен, подчеркнул глава российского государства.А результат выражается в увеличении темпов роста экономики и производительности, добавил Путин. Сложности, по словам главы российского государства, начинаются тогда, когда деньги выделяются из федеральных источников, а осваивать их должны непосредственно на российских территориях.Путин поставил перед правительством задачу увеличения объема несырьевого экспорта, а также повысить конкурентоспособность, прежде всего, гражданских секторов экономики, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. По мнению российского президента, ежегодный объем инвестиций в основной капитал в России в перспективе должен достичь 27% ВВП.Владимир Путин ан форуме "Россия зовет!" 20 ноября 2019 года подчеркнул, что активы российских компании и их возможности вызывают высокий интерес у инвесторов. В текущем году основной индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, похвастался Путин. По его словам, капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей, или 45% ВВП."Это больше, чем на развитых рынках, это значительно выше, чем в США, Китае, Германии, Великобритании или Индии", — заявил Путин.Трансляцию с московской пленарной сессии форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" в прямом эфире вел телеканал "Россия 24".