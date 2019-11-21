Президент Белоруссии Александр Лукашенко обижен на своего российского коллегу Владимира Путина. О причинах рассказал глава аналитического центра Стратегия Леонид Заико.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обижен на своего российского коллегу Владимира Путина. О причинах рассказал глава аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.Эксперт напомнил о недавнем резком высказывании Лукашенко.Белорусский лидер критически высказался об отношениях с Россией. "Нахренанужен кому такой союз?" – разразился тирадой Батька.По мнению Заико, Лукашенко нужно было высказаться: держатьязык за зубами больше чем один день он не в состоянии. "Иначе он теряетформу", – иронично высказался эксперт. Его слова приводит портал"Солидарность".Но есть и другая, более веская причина. Политолог считает,что Лукашенко уже 19 лет обижен на Путина. "Александр Григорьевич долженбыл стать президентом России в 1998-1999 году", – полагает Заико.Но войти в Андреевский зал Большого кремлевского дворца иположить руку на российскую Конституцию Лукашенко было не суждено. "Этомупомешал один единственный человек – майор КГБ Путин. Он прервал егоисторический полет", – заявил эксперт.Белорусский лидер считает, что его лишили кресла президентаРоссии, отметил эксперт. Какими бы ни были отношения Путина и Лукашенко, но опроизошедшем почти 20 лет назад Батька будет помнить всегда, полагает Заико.Лукашенко хочет, чтобы Россия бесплатно вооружала белорусскую армию, так как она "обеспечивает защиту РФ".А потом случись что и Батько такой заявит, "а это не наша война, мы тут просто между находимся", точно также как он заявил про вторжение Наполеона и Великую Отечественную.— Голос Мордора (@spacelordrock)Последнее время с критикой в адрес Москвывыступает все чаще. Стороны не могут договориться о некоторых принципиальныхмоментах двусторонних отношений: цена на энергоносители, кредиты, компенсациядля Белоруссии российского налогового маневра в нефтяной отрасли.Все противоречия должны быть сняты к 8 декабря – к 20-летиюСоюзного государства. Планируется, что в этот день Путин и подпишутсоглашение о дальнейшей интеграции.