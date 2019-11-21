Президент Белоруссии Александр Лукашенко обижен на своего российского коллегу Владимира Путина. О причинах рассказал глава аналитического центра Стратегия Леонид Заико.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обижен на своего российского коллегу Владимира Путина. О причинах рассказал глава аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.
Эксперт напомнил о недавнем резком высказывании Лукашенко.
Белорусский лидер критически высказался об отношениях с Россией. "Нахрена
нужен кому такой союз?" – разразился тирадой Батька.
По мнению Заико, Лукашенко нужно было высказаться: держать
язык за зубами больше чем один день он не в состоянии. "Иначе он теряет
форму", – иронично высказался эксперт. Его слова приводит портал
"Солидарность".
Но есть и другая, более веская причина. Политолог считает,
что Лукашенко уже 19 лет обижен на Путина. "Александр Григорьевич должен
был стать президентом России в 1998-1999 году", – полагает Заико.
Но войти в Андреевский зал Большого кремлевского дворца и
положить руку на российскую Конституцию Лукашенко было не суждено. "Этому
помешал один единственный человек – майор КГБ Путин. Он прервал его
исторический полет", – заявил эксперт.
Белорусский лидер считает, что его лишили кресла президента
России, отметил эксперт. Какими бы ни были отношения Путина и Лукашенко, но о
произошедшем почти 20 лет назад Батька будет помнить всегда, полагает Заико.
Лукашенко хочет, чтобы Россия бесплатно вооружала белорусскую армию, так как она "обеспечивает защиту РФ".
А потом случись что и Батько такой заявит, "а это не наша война, мы тут просто между находимся", точно также как он заявил про вторжение Наполеона и Великую Отечественную.
— Голос Мордора (@spacelordrock)
Последнее время с критикой в адрес Москвы
выступает все чаще. Стороны не могут договориться о некоторых принципиальных
моментах двусторонних отношений: цена на энергоносители, кредиты, компенсация
для Белоруссии российского налогового маневра в нефтяной отрасли.
Все противоречия должны быть сняты к 8 декабря – к 20-летию
Союзного государства. Планируется, что в этот день Путин и подпишут
соглашение о дальнейшей интеграции.