На Белорусский вокзал прибыл президент России Владимир Путин. Он будет участвовать в церемонии официального открытия первых двух маршрутов Московских центральных диаметров. Вместе с Путиным в этом участвуют мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник главы российского государства Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих и глава РЖД Олег Белозеров.

На Белорусский вокзал прибыл президент России Владимир Путин. Он будет участвовать в церемонии официального открытия первых двух маршрутов Московских центральных диаметров. Вместе с Путиным в этом участвуют мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник главы российского государства Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих и глава РЖД Олег Белозеров. Путин проехал на скоростной "Иволге" от Белорусского вокзала до станции "Фили".Путин одним из первых проедет несколько станций по МЦД-1 на современном российском поезде "Иволга", сообщает "Интерфакс". Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.Сейчас общая протяженность двух маршрутов из Одинцова в Лобню и из Нахабина в Подольск через Москву составляет 132 километра. На диаметрах будет 57 станций. При этом на 19 остановках можно будет сделать пересадку на метро, радиальные направления железной дороги или с "Иволги" на "Ласточку" Московского центрального кольца.Для проезда по МЦД пассажирам надо будет активизировать свои карты "Тройка". У станций МЦД изменилось движение 24 маршрутов городского транспорта. Московские центральные диаметры свяжут подмосковные города-спутники между собой. Проезд будет дешевле, чем на электричках, а "Иволги" будут разгоняться до скорости 160 километров в час. При этом интервалы движения поездов составят порядка 6-8 минут.