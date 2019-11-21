В Благовещенске спасатели сняли нетрезвого рыболова с дрейфующей льдины при помощи судна на воздушной подушке. Медики госпитализировали замерзшего 30-летнего мужчину.

В Благовещенске спасатели сняли нетрезвого рыболова с дрейфующей льдины при помощи судна на воздушной подушке и отдали в руки медиков.Инцидент произошел на реке Зея, где сейчас идет активный ледостав, и на воде находиться крайне опасно. Очевидцы, увидев мужчину, распластавшегося на небольшой льдине, позвонили в службу спасения, после чего немедленно была начала операция по вызволению рыболова.Обычные суда по реке уже не ходят, и было принято решение задействовать аппарат на воздушной подушке. Вскоре мужчину доставили на берег, где его уже поджидала медицинская бригада. Врачи госпитализировали замерзшего 30-летнего мужчину.В пресс-службе мэрии Благовещенска отметили, что рыболов был нетрезв. Сколько времени он провел на льдине, не сообщается.