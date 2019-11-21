Трем сотрудникам социальной защиты Москвы объявили выговор. Они должны были отвечать за семью, в которой избивали приемных детей. Как уточняет издание ,выговоры получили заведующий ..

Трем сотрудникам социальной защиты Москвы объявили выговор. Они должны были отвечать за семью, в которой избивали приемных детей.Как уточняет издание ,выговоры получили заведующий отделения ранней профилактики семейного неблагополучия Центра социальной помощи семьи и детям, а также начальник и советник отдела соцзащиты населения управления соцзащиты населения района, где проживала семья.Ранее стало известно, что в Москве задержали родителей, которые избивали своих приемных детей. Видео было опубликовано в Сети, по нему следователи провели проверку. Стало известно, что в органы опеки якобы не поступала информация о жестоком обращении с детьми, они приходили в семью, проверяли ее. В образовательных учреждениях, где учились дети, также не знали о проблемах.